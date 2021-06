Piris da Motta - GILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Por Venê Casagrande

Publicado 16/06/2021 13:39

Rio - A negociação para a transferência de Piris da Motta ao Yokohama FC não teve desfecho positivo. Apesar de o Flamengo ter aceitado a oferta da equipe japonesa, o jogador decidiu recusá-la, mesmo sabendo que seria muito vantajosa financeiramente.

Caso fechasse com o Yokohama por dois anos e meio, Piris da Motta receberia 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) por ano, o dobro de seus vencimentos atuais no Flamengo, além de casa, carro e bonificações por partidas e títulos. Porém, a ideia de se mudar para o Japão não agradou à família do jogador.

O momento conturbado pelo qual passa o Yokohama FC também pesou na decisão do jogador. Atualmente, o time é o lanterna do Campeonato Japonês. Além disso, Piris acredita que pode receber ofertas de equipes melhores após a disputa da Copa América.

Piris da Motta tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Ele está de volta ao clube desde maio, quando o clube carioca pediu a volta antecipada do volante que estava emprestado ao Gençlerbirligi, da Turquia.



O Paraguaio foi contratado pelo Rubro-Negro em agosto de 2018, por um valor que chega quase a R$ 26 milhões. Apesar do valor, Piris da Motta não conseguiu retribuir o investimento.