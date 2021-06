Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:16

Rio - O Flamengo pode ter novidades na escalação para o jogo decisivo da Copa do Brasil, contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Maracanã. Segundo o site "Globo Esporte", a comissão técnica de Rogério Ceni avalia poupar alguns jogadores titulares.

A decisão será tomada ao longo desta quarta-feira. A tendência é que, por conta do desgaste dos últimos jogos, Filipe Luís e Diego Ribas iniciem a partida no banco de reservas. Se isso se concretizar, João Gomes e Renê entrarão iniciarão jogando.

O Flamengo depende apenas de um empate com o Coxa para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com gol de Rodrigo Muniz.