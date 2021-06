Flamengo e Curitiba Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo e Curitiba Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 23:23

No aniversário de 71 anos do Maracanã, o Flamengo presenteou os torcedores rubro-negros com uma atuação de gala no estádio. Mesmo com muitos desfalques, o time da Gávea jogou bem, fez uma grande partida e bateu o Coritiba por 2 a 0, com gols de Vitinho e Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo se classificou para as Oitavas de Final da Copa do Brasil. Além disso, o time faturou R$ 2,7 milhões, o prêmio financeiro por conseguir passar de fase. O sorteio dos duelos nessa etapa da competição acontece na próxima terça-feira.

Em ritmo de treino, o Flamengo começou o primeiro tempo de forma avassaladora e só não balançou a rede nos primeiros de minutos por falta de pontaria dos jogadores. No primeiro minuto, após contra-ataque, Michael finalizou de longe e quase estufou a rede. Logo depois, Gerson recebeu de Bruno Henrique, invadiu a área com ela dominada e bateu cruzado. Wilson desviou na defesa e evitou o pior para o Coritiba.

No lance seguinte, Rodrigo Muniz apareceu cara a cara com o goleiro adversário, invadiu a área, mas bateu para fora, desperdiçando uma grande oportunidade.

Durante um período de jogo, o Coxa até conseguiu segurar o bom ataque rubro-negro, mas, aos 26, não teve reza que desse jeito. Em jogada de Gerson pela esquerda, ele brigou pela bola, segurou e cruzou para a chegada de Vitinho na segunda trave, que mandou para as redes. O camisa 11, em 22 jogos (11 como titular) na temporada, esbanja números interessantes: seis gols e cinco assistências.

Depois, o jogo ficou monótono, sem grandes emoções. O Flamengo, com a posse de bola, demonstrava pouca agilidade para chegar ao terço final de campo. Aos 45, Gerson, fominha por um gol de despedida - viaja dia 24 para se apresentar ao Olympique - quase ampliou para o Rubro-Negro. Vitinho entregou a bola para o camisa 8 chutar para o gol. A bola desviou e quase entrou.

Durante o intervalo de jogo, o meia Arturo Vidal, do Internazionale, da Itália, e da Seleção chilena, postou foto nas redes sociais e torcendo para o Flamengo. A publicação mexeu com os torcedores rubro-negros, que sonham com o jogador, que está no Rio de Janeiro para a disputa da Copa América.

Para o segundo tempo, Mauricio Souza tirou Diego, para poupar o jogador, e colocou João Gomes, e o Flamengo manteve o roteiro: soberano no jogo, e o Coritiba perdido em campo. Ao dez minutos, Rodrigo Muniz perdeu mais uma oportunidade. O jovem atacante foi lançado na segunda trave, e finalizou mal.

Porém, aos 20 minutos, Bruno Henrique não perdoou. Após troca de passe de um minuto entre os jogadores rubro-negros, Matheuzinho fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro, Bruno Henrique apareceu para empurrar para o gol e ampliar o marcador.

Depois do segundo gol rubro-negro, o Coritiba se deu por derrotado e não demonstrou qualquer poder de reação. Mauricio Souza aproveitou para acionar jovens que estavam no banco de reservas, como Max, Yuri de Oliveira e Ryan Luka. A garotada entrou com sangue nos olhos e mostraram um bom potencial, mas nada aconteceu, e o placar foi mantido.

O Flamengo volta a campo no sábado para pegar o Bragantino no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será a penúltima partida de Gerson pelo Rubro-Negro. A despedida será no dia 23, diante do Fortaleza, e deve acontecer no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Sem o Maracanã, a diretoria estuda levar para a Cidade do Aço.