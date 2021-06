Rodolfo Landim - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/06/2021 12:51

Rio - O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou, na manhã desta quinta-feira, por unanimidade, o pedido do Flamengo para paralisar o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tentava suspender o torneio por conta do alto número de jogadores convocados para a Copa América.

Alguns auditores que participavam do julgamento até acharam justa a solicitação do Flamengo, mas não puderam ir contra o artigo 10 do Regulamento Geral das Competições da CBF. Nele, está determinado que "A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições".

O Flamengo ingressou com a ação alegando que o alto número de jogadores convocados para a Copa América prejudicaria a isonomia da competição. O Rubro-Negro não poderá contar com Gabigol, Everton Ribeiro, Arascaeta e Isla nas próximas rodadas. Além disso, o fato do Maracanã ser utilizado no torneio também foi citado.