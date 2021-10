Camisa em homenagem a estreia de Zico no Flamengo - Divulgação / Braziline

Camisa em homenagem a estreia de Zico no FlamengoDivulgação / Braziline

Publicado 19/10/2021 11:16 | Atualizado 19/10/2021 19:05

Rio - Em julho de 1971, o jovem Artur Antunes Coimbra estreava profissionalmente pelo Flamengo. Para celebrar a marca de 50 anos do início da incrível história de Zico no clube, a Braziline lança uma camisa especial em homenagem ao maior ídolo da história rubro-negra. Produto oficial do Flamengo, a peça está à venda por meio do site lojabraziline.com.br, lojas oficiais do clube e parceiras.

Zico transcendeu o nível de idolatria no Flamengo, sendo hoje considerado uma lenda viva para torcedores do clube e admiradores do bom futebol. A camisa exibe os extraordinários números do craque com o uniforme rubro-negro: 58 títulos e 508 gols em 732 partidas. Preta com detalhes em vermelho, o produto em tecido algodão tem estampada sua icônica comemoração de gol, além do nome reproduzido em autógrafo.

A partida que marcou a estreia de Zico no futebol profissional foi um clássico entre Flamengo e Vasco, disputado no dia 29 de julho de 1971, no Maracanã. Na ocasião, semifinal da Taça Guanabara, o "Galinho de Quintino" começou a partida como titular vestindo a camisa 9. Logo nos minutos iniciais, deu passe para o gol que abriu o triunfo rubro-negro por 2 a 1.

A partir daquele dia, Zico iniciou sua trajetória para ganhar o mundo. Já vestindo a camisa 10 que ele eternizou no clube, conquistou a Libertadores da América e a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, em 1981, glória máxima da história do time. Pelo Flamengo, Zico conquistou ainda quatro títulos brasileiros, e seis vezes o Campeonato Carioca.

"A sensação de pisar no gramado do Maracanã como profissional foi de nervosismo, foi tenso, ainda mais sendo em um clássico. Mas tive a felicidade de dar um passe para gol logo no início do jogo. Sou privilegiado, abençoado, por ter tido a oportunidade de fazer o que eu gosto, que é jogar futebol, no meu time de coração, que é o Flamengo, e ainda ser um vencedor na história do clube. Era sempre uma emoção diferente vestir aquele uniforme e entrar em campo pelo Flamengo", relembra Zico.

"O Zico é uma lenda viva do futebol brasileiro, o rei da nação rubro-negra. E tudo isso teve como primeiro capítulo oficial em 1971, quando ele entrou em campo profissionalmente pela primeira vez. A Braziline não poderia deixar passar essa data, e vamos celebrar aquele momento mágico. É uma honra manter vivo o legado do rei com essa camisa", comemora a supervisora de marketing da Braziline, Priscila Ellery.