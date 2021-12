David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Um dos principais reforços do Flamengo para a atual temporada, o zagueiro David Luiz pode não emplacar 2022 no clube carioca. De acordo com informações do jornalista André Rocha, do portal "UOL", o defensor está insatisfeito com o atual momento e cogita voltar ao futebol europeu na próxima temporada.

David Luiz fez fortes cobranças em relação ao clube carioca após a derrota para o Santos no Maracanã. Após uma temporada sem grandes conquistas, o Flamengo planeja uma grande reformulação na próxima temporada. Segundo o jornalista, caso as mudanças não aconteçam, o defensor poderá utilizar uma cláusula contratual e retornar para o Velho Continente.

Com carreira consolidada em clubes da Europa como PSG, Arsenal, Benfica e Chelsea, David Luiz, de 34 anos, chegou ao Flamengo na reta final da temporada de 2021. Ele atuou em dez partidas e não fez nenhum gol.