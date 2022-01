Gabigol - Reprodução

Publicado 02/01/2022 10:29

Rio - A possível saída do atacante Gabigol, do Flamengo, está praticamente descartada, de acordo com o diretor de futebol, Bruno Spindel. Em entrevista, no último sábado, o dirigente afirmou que não recebeu nenhuma proposta pelo jogador rubro-negro e contou com a participação do atleta para esta temporada.

"Sobre as propostas de clubes europeus para o Gabigol, confirmo aqui que não tem nada. Não chegou nenhuma proposta ou sondagem pelo jogador. O Gabi segue no planejamento para 2022, e vai seguir ajudando muito o Flamengo", destacou Bruno Spindel.



Além disso, o dirigente comentou sobre o início do planejamento do clube com o novo treinador, Paulo Sousa, para iniciar a temporada. Na ocasião, o diretor de futebol destacou que o Flamengo vai buscar "movimentações pontuais" para qualificar o elenco.

"Já iniciamos o planejamento com o Paulo Sousa e o trabalho vai começar na primeira semana de janeiro. Principalmente encontrar alternativas que qualifiquem o elenco. São movimentações muito pontuais para qualificar o elenco da forma necessária para que a gente brigue por todos os títulos em 2022", concluiu.