Goleiro do Flamengo admite erros fora de campo e lamenta falha com os pés: 'Fiquei marcado'

Hugo em ação pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/01/2022 09:24

Rio - Após surgir muito bem nos profissionais do Flamengo, o goleiro Hugo acabou cometendo falhas individuais que lhe custaram caro. Praticamente sem receber oportunidades ao longo de 2021, o goleiro recordou o erro decisivo com os pés na semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, que acabou custando a eliminação do time carioca na edição de 2020 do torneio e disse estar tentando evoluir neste quesito.

"Com os erros chega a insegurança e desconfiança. Falta a confiança para tentar o passe difícil, o lançamento. O medo de errar faz errar mais ainda. Talvez tenha acontecido isso comigo. Infelizmente, eu fiquei marcado. Eu tenho que ter a cabeça boa agora, retomando a confiança, a fazer o que eu fazia antes das falhas. Foi o que eu fiz nesses últimos jogos. Joguei sem medo de errar e não errei. As coisas aconteceram da melhor forma", disse Hugo ao "GE".

O goleiro também admitiu que os erros não se limitaram apenas as quatro linhas. Ele diz se arrepender de não ter escutado conselhos da mãe.

"Se eu não der ouvidos a ela, como fiz um período da minha vida, fica mais fácil de se perder. Nossos pais sempre querem o nosso bem. Você ter um pouco mais de fama e dinheiro aumenta teu ego, e, se não souber lidar, acaba deixando as oportunidades passarem. Eu consegui, depois de alguns deslizes, retomar meu equilíbrio", completou.