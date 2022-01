Fábio Matias é o treinador do Flamengo na Copinha - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/01/2022 10:20

Rio - O Flamengo segue em preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time estreia nesta quarta-feira, 05, contra o Forte Rio Bananal-ES, na Arena Barueri, às 21h45. Atual campeão da Copinha pelo Internacional em 2020, o técnico Fábio Matias falou sobre a preparação para o torneio.



"Esse período de preparação e implementação do trabalho é muito importante. Você tem de duas a três semanas pelo menos de trabalhos consecutivos, coisa que a gente não teve no Campeonato Brasileiro e no Estadual no período em que cheguei ao clube. Então, é agora que você realmente começa um trabalho. Isso faz com que a gente consiga desenvolver mais coisas que antes não foram possíveis", disse.

O treinador chegou ao clube em agosto e disputou o Campeonato Brasileiro e o Carioca pela categoria Sub-20. No estadual, o time teve marcas significativas como o título da Taça Guanabara, o melhor ataque e defesa da competição.

Já no torneio nacional, Fábio levou a equipe até a semifinal, sendo o líder da primeira fase do campeonato. Além disso, o Rubro-Negro também teve o melhor ataque dessa etapa e a segunda melhor defesa.

"Vamos entrar em campo (na Copinha) com um time jovem com base 03 e 04. Não temos 01 e muito pouco 02. Apesar de jovem, o time está muito bem preparado para a competição. Deve ser levado em consideração o fato de que nesta edição a Copa São Paulo é Sub-21. Mas por sermos o Flamengo, o nosso objetivo é sempre chegar o mais longe possível", contou o treinador.

O Flamengo está no Grupo 29, sediado na cidade de Barueri, junto com as equipes do Oeste-SP, Floresta-CE e o Forte Rio Bananal-ES, primeiro adversário na competição.