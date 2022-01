Gabigol no treino do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol no treino do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/01/2022 10:29

Gabriel Barbosa está de volta ao Ninho do Urubu. O atacante antecipou o fim das férias e, nesta terça, já esteve no CT do Flamengo, iniciando a preparação para 2022. Assim como os principais nomes do elenco profissional, o camisa 9 estava liberado pelo clube para reapresentar-se na próxima segunda, dia 10.



Gabigol, que passou parte das férias na Bahia, compartilhou imagens da sua chegada ao Rio de Janeiro e publicou uma foto no Ninho. "Dia 1", publicou.



Gabriel Barbosa passará por avaliações e iniciará as atividades no Ninho ao longo da semana. Na segunda-feira, 14 atletas já haviam se reapresentado, conforme combinado com o clube. É o grupo que atuará nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, sob o comando de Maurício Souza. João Gomes e Ramon são os principais nomes entre os vários jovens formados na base do Flamengo.



Na mira de clubes ingleses, segundo a imprensa do Reino Unido, Gabigol tem um ano decisivo pela frente. Além de manter os ótimos números pelo clube e voltar a liderar o Flamengo rumo aos títulos, o camisa 9 vive a expectativa de jogar a Copa do Mundo do Catar, a ser disputada no fim de 2022. O atacante tem sido chamado por Tite, que faz nova convocação ainda no fim deste mês.