Camisa 9 está pronto pra continuar com o MantoReprodução

Publicado 04/01/2022 11:05

Rio - O Flamengo pode receber em breve uma nova oferta da Europa por Gabigol. Após o Rubro-Negro recusar uma oferta do West Ham pelo camisa 9, o Barcelona voltou a colocar o atacante em pauta para reforçar seu setor ofensivo. A informação é do portal espanhol ‘Fichajes’.

Apesar de estar sendo analisado, Gabigol não é a primeira opção do time espanhol. Edison Cavani e Álvaro Morata são os principais nomes que agradam Joan Laporta, presidente do Barcelona. Em seguida, vem o nome do artilheiro rubro-negro.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. No clube carioca desde 2019, disputou 124 jogos e marcou 84 gols.