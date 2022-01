Marcos Braz - Divulgação

04/01/2022

Marchesín Divulgação Rio - O Flamengo pode abrir em breve negociações com o Porto pela contratação do goleiro Agustín Marchesín, de 33 anos. Segundo o jornal "Record", o arqueiro argentino, que não se animou inicialmente com uma possível saída, mudou de ideia e passou a ver com bons olhos uma transferência.

Além do Flamengo, o América-MEX também observa atento à situação de Marchesín. O argentino tem contrato até junho de 2023 e multa rescisória em seu contrato de 50 milhões de euros (R$ 322 milhões). No entanto, a diretoria do clube português estaria disposta a negociar este valor.

Marchesín perdeu a condição de titular nesta temporada para Diogo Costa e fez apenas quatro jogos na temporada. Além dele, o Rubro-Negro também está de olho no brasileiro Neto, do Barcelona.