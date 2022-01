Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 04/01/2022 13:56

Washignton Corozo Reprodução Rio - O Flamengo segue de olho no mercado em busca do primeiro reforço da era Paulo Sousa. A bola da vez é o atacante equatoriano Washignton Corozo, que está no Pumas-MEX. A informação é do jornalista Alvaro Cruz Santibáñes.

Segundo o jornalista, representantes do jogador já estão no Rio de Janeiro para conversar com dirigentes rubro-negros. O jogador, de 23 anos, pertence ao Sporting Cristal e está emprestado ao Pumas até junho deste ano.

Na atual temporada, Corozo disputou 33 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências.