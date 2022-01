Gabigol - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/01/2022 15:14

Rio - O comentarista Sheik, do programa "Arena SBT", destacou na madrugada desta terça-feira, o melhor jogador que atua no Brasil. Entre os atletas, o ex-atleta citou o atacante Gabigol, do Flamengo, Hulk, do Atlético-MG, e Willian, do Corinthians.

Na ocasião, Sheik afirmou que Willian, dono da camisa 10 do Corinthians, está em um patamar acima no Brasil e, além disso, é dono de um talento único no país. O meio-campista retornou ao clube paulista em agosto de 2021 com contrato até 2023.

"Gabigol explodiu, fez uma caminhão de gols, Hulk brincou de jogar futebol no ano passado, mas esse cara é um craque, tem talento e é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. O dom que ele tem, nenhum (jogador) tem. Respeito o Gabigol, mas esse cara aqui não tem igual no futebol brasileiro", afirmou Sheik no 'Arena SBT'.