Flamengo mira empréstimo de Philippe CoutinhoFoto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 04/01/2022 15:46

Rio - Monitorado por Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, o meia Philippe Coutinho pode permanecer na Europa. De acordo com o "The Sun", o Arsenal está interessado no jogador do Barcelona e pode fazer uma oferta em breve.

Segundo o veículo, o clube inglês, inclusive, já teria acenado com uma proposta. A ideia é um empréstimo de seis meses com opção de compra. Os Gunners estão dispostos a oferecer cerca de 200 mil libras pelo empréstimo.

Coutinho não conta com a confiança do treinador Xavi Hernández e dificilmente permanecerá no Barcelona. Ele também desperta interesse no futebol inglês, em clubes como Tottenham, Newcastle United e Leicester City.