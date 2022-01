Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz e diretor de futebol, Bruno Spindel. - Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz e diretor de futebol, Bruno Spindel.Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/01/2022 17:59

Rio - O estafe do goleiro Neto, do Barcelona, negou que exista uma negociação em andamento com o Flamengo para esta temporada, em entrevista ao jornalista Renan Moura, da "Rádio Globo". Por outro lado, admitiu que o jogador de 32 anos, e que tem contrato até junho de 2023, está sem espaço no clube espanhol.

"O estafe do goleiro Neto, do Barcelona, negou que o jogador esteja negociando com o Flamengo e tratou o noticiário como ‘especulação’. O jogador deixou a Fiorentina em 2015 rumo à Juventus, logo após a chegada de Paulo Sousa ao clube. Aos 32 anos, ele está sem espaço no Barça", afirmou o estafe do goleiro Neto à 'Rádio Globo'.

O técnico do Barcelona, Xavi, em entrevista coletiva antes do confronto contra o Linares, nesta quarta-feira, não afirmou se irá utilizar o goleiro Neto, apesar de se tratar de um duelo com pouca exigência e intenções de mesclar a equipe para testar os atletas.

"Amanhã vamos decidir. Acabei de falar com ele sobre a situação que temos. Estamos aguardando os últimos testes antes da chamada geral; O Neto é mais um, mas fui muito claro com ele", disse o técnico Xavi.