Presidente do Flamengo - Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / flamengo

Publicado 04/01/2022 20:25

Rio - O volante Piris da Motta, do Flamengo, entrou na mira do Libertad, do Paraguai. O jogador fez parte da campanha vitoriosa do Rubro-negro na conquista da Libertadores, em 2019. Por outro lado, nesta temporada, está fora dos planos da diretoria rubro-negra. A informação é do jornalista Wilson González, do portal paraguaio "ABC Cardinal".

Piris da Motta Marcelo Cortes / Flamengo

O volante foi contratado em 2018 por R$ 28 milhões, mas não se destacou no Flamengo como era o esperado pela diretoria rubro-negra. Após poucas oportunidades na equipe, o jogador chegou a ser emprestado para ao Genclerbirligi, da Turquia. No entanto, o clube turco decidiu não exercer a opção de compra no término do contrato, que estava estipulada em 3,5 milhões de euros, cerca de R$ 22,4 milhões.

Por outro lado, apesar de ter retornado ao Flamengo, não conseguiu ainda ter oportunidades e pode ser negociado com o Libertad. De acordo com o portal, o Rubro-negro entende que o elenco está bem servido com os volantes Willian Arão, João Gomes, Andreas Pereira e Thiago Maia.