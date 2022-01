Paulo Sousa faz pedido inusitado ao Flamengo para comandar treinos no Ninho do Urubu

Paulo Sousa - AFP

Publicado 05/01/2022 09:19

Rio - A chegada do técnico Paulo Sousa ao Flamengo será recheada de novidades. De acordo com o site "GE", o treinador pediu ao time carioca que instalasse um telão no campo do Ninho do Urubu para lhe auxiliar durante os treinamentos.

O telão já foi encomendado e exibirá imagens capitadas pelo drone do clube. A iniciativa de Sousa é pioneira no Brasil, mas comum na Europa, onde alguns clubes já fazem uso da tecnologia. O método inclusive foi utilizado por José Mourinho na época em que ele comandou a Roma. Na época, a imprensa italiana tratou o treinador como "revolucionário".

Paulo Sousa desembarcará no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e deve ir direto conhecer o Ninho do Urubu. A tendência é que ele comece a comandar os treinos na próxima segunda-feira.