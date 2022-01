Marcos Braz - Divulgação

Piris da Motta Marcelo Cortes / Flamengo Rio - Sem espaço no Flamengo, o volante Piris da Motta está em busca de um novo clube. De acordo com o portal "Goal", o paraguaio despertou o interesse de Libertad e Cerro Porteño para retornar ao seu país natal.

Apesar do interesse, a negociação com um dos dois clubes é considerada improvável. O valor pedido pelo Flamengo para liberar o jogador foi considerado muito alto pelos times paraguaios, que recuaram no negócio.

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018, mas nunca conseguiu se firmar na equipe. Em 2020, chegou a ser emprestado ao Gençlerbirlii, da Turquia.