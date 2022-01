Philippe Coutinho chegou recentemente ao Barcelona - AFP

Publicado 05/01/2022 13:54

Rio - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, Philippe Coutinho está muito perto de definir seu futuro. De acordo com o jornalista espanhol Gerard Romero, o Barcelona encaminhou o empréstimo do brasileiro ao Aston Villa.

A chegada de Coutinho seria um pedido do técnico Steven Gerrard, que deseja contar com o brasileiro. O desejo do ex-jogador inglês, inclusive, tem pesado para encaminhar o acerto entre o Aston Villa e o Barcelona.

Coutinho está sem espaço no Barcelona e teve seu nome ventilado recentemente em clubes brasileiros, como Flamengo e Palmeiras. O Arsenal também demonstrou interesse, mas nenhum deles chegou a abrir negociação.