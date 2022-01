Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 05/01/2022 15:02 | Atualizado 05/01/2022 15:04

Rio - O jornalista Paulo César Vasconcellos, do Grupo Globo, projetou que o técnico Jorge Jesus não aceite a proposta do Atlético-MG para esta temporada, no "Seleção SporTV", nesta quarta-feira. Além disso, afirmou que o treinador português "tem o Flamengo como carta na manga".

"Não creio que o Jorge Jesus irá aceitar a proposta do Atlético-MG. Agora, não podemos esquecer que a primeira decisão do clube mineiro é a Supercopa do Brasil, que decidirá contra o Flamengo. Isso porque, o Atlético ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. E isso certamente é levado em conta por Jorge Jesus", afirmou o jornalista no programa 'Seleção SporTV'.

"Além disso, ele sabe que o nome dele sempre estará na lista de alguém do Flamengo. Jorge Jesus sabe que Paulo Sousa comandará o time, mas também sabe que com um tropeço aqui e outro ali a convicção da direção do Flamengo será testa. Estão, o Jorge Jesus tem sempre o Flamengo ali como uma carta na manga e certamente não gostaria de começar no Atlético-MG disputando um título contra o ex-clube", concluiu.