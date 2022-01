Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 05/01/2022 16:19

Rio - O comentarista Zé Elias, da "ESPN", criticou o técnico Paulo Sousa, do Flamengo, nesta quarta-feira, após ter pedido para a diretoria rubro-negra providenciar um telão no campo do Ninho do Urubu, para corrigir e ajustar o treinamento da equipe. Neste caso, terá o auxílio de um drone para captar imagens do treino.

"Esse negócio do Paulo Sousa pedir telão no CT do Flamengo é exagero. Não precisa ficar mostrando para todo mundo o que você pode fazer. Particularmente, não concordo com isso. Já chegou exagerando. Mas faz parte do Paulo Sousa, conhecendo ele", disse o comentarista Zé Elias da 'ESPN'.

Por outro lado, a diretoria do Flamengo aprovou o pedido do treinador Paulo Sousa e já encomendou o equipamento para ser utilizado durante os treinamentos da equipe rubro-negra nesta temporada. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal "GE".