Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/01/2022 15:59

Rio - O West Ham está determinado a contar com Gabigol em seu elenco. De acordo com a "Sky Sports", o clube inglês, que teve sua primeira oferta recusada pelo Flamengo, prepara uma nova investida para tirar o jogador do time carioca.

Segundo o portal, o time europeu continua mantendo contato com o estafe do camisa 9. A primeira oferta, por um empréstimo de 18 meses, foi recusada, e o Flamengo só aceita vendê-lo pelo preço da rescisão, 33 milhões de euros.

Apesar do interesse em uma nova investida, até o momento nenhuma nova proposta oficial foi feita ao time carioca.