Publicado 05/01/2022 21:22

Rio - Outro técnico português na mira do Atlético-MG, Carlos Carvalhal, atual treinador do Braga, de Portugal, confirmou que recebeu contato de clube brasileiros de forma oficial. Carvalhal comentou sobre as propostas de Atlético-MG e Flamengo, exaltando as duas agremiações.



O técnico citou o sucesso dos treinadores do seu país mundo afora, incluindo Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras.



-Estamos numa fase fantástica. O Abel Ferreira foi campeão na América do Sul e o Leonardo Jardim na Ásia. Explicação para isto? Há muita informação entre os treinadores, muito empenho na análise dos jogos e, por outro lado, muitos jovens saem das universidades diretamente para o futebol, trazendo novas ideias. Os treinadores portugueses têm ainda a capacidade de unir as pessoas-disse ao site A Bola, de Portugal.

Sobre o futuro, Carvalhal comentou sobre a investidas dos clube brasileiros



- A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público. São grandes clubes a nível mundial-comentou.



O Atlético terá de resolver um problema caso avance nas conversas com Carvalhal. De acordo com o site português "A Bola", a multa rescisória do treinador para romper contrato com o Braga é de 2,5 milhões de euros. O treinador também foi alvo do Flamengo, mas o Rubro Negro fechou com outro português: Paulo Sousa.



O Braga esta em o 4º lugar no Campeonato Português. O técnico tem 55 anos e está em sua segunda passagem pelo clube. Carvalhal começou sua carreira em 1988, no clube Espinho, onde também atuou como jogador, e tem passagens como treinador por Portugal, Inglaterra, Turquia e Grécia, conquistando a Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal na temporada 2007/2008. Seus trabalhos no Swansea, Rio Ave e Braga, geraram mais interesse de outras equipes.