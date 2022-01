Rangel, do Forte, junto de Matheus França, do Flamengo - Reprodução/FlaTV

Publicado 06/01/2022 10:27 | Atualizado 06/01/2022 10:29

Rio - Após a goleada do Flamengo por 10 a 0 sobre o Forte (ES), na primeira rodada da Copinha, uma ação fora do campo chamou a atenção. O meia Rubro-Negro, Matheus França deu um show dentro e fora de campo. Nas quatro linhas, marcou dois gols, e fora dele, dou um par de chuteiras para Rangel, capitão da equipe do Espírito Santo.

Um dos destaques dos #GarotosDoNinho na vitória de hoje foi @04Franca, ele deu um show em campo e de solidariedade. O nosso talento doou um par de chuteiras para o capitão do Forte-ES no término da partida. pic.twitter.com/SksDSccqYX — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2022 "Como eu posso ter algumas chuteiras e um dia eu também já precisei ganhar uma ou até mesmo uma chuteira emprestada para poder estar jogando, eu fiz essa boa ação", disse França em entrevista à FlaTV.

Voltando as atenções ao torneio, o Flamengo entra em campo novamente no sábado, às 19h, na Arena Barueri, onde enfrenta o Floresta. Enquanto o Forte, encara o Oeste na mesma data e local, porém, às 16h45. Todas as partidas são válidas pela segunda rodada da Copa SP.