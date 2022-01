Neto chegou ao Barcelona em 2019, mas só jogou 17 partidas desde então - Divulgação/Barcelona

Publicado 06/01/2022 14:24

Rio - O Barcelona definiu suas condições para negociar o goleiro Neto, que pediu para deixar o clube ainda neste mês e vem sendo especulado no Flamengo. O clube espanhol até topou liberar o jogador brasileiro, mas não de imediato. As informações são do "Mundo Deportivo".

De acordo com o veículo, Neto foi informado pelo Barcelona que só será negociado mediante duas condições: que o clube que o contratar pague uma quantia em dinheiro e que ele só saia depois que o time catalão encontrar um substituto. Atualmente, o brasileiro é reserva de Ter Stegen.

Além de Neto, outro goleiro que pode se transferir para o Flamengo é Agustín Marchesin, do Porto. Assim como o brasileiro, ele também tem amargado a reserva no time português e quer buscar novos ares.