Treinador Paulo Sousa embarca para se apresentar ao FlamengoFoto: Reprodução

Publicado 06/01/2022 19:37 | Atualizado 06/01/2022 19:40

Rio - O treinador Paulo Sousa embarcou nesta quinta-feira em Lisboa para chegar ao Rio de Janeiro, na manhã desta sexta, para se apresentar ao Flamengo. Ao lado do vice-presidente Marcos Braz, o técnico português recebeu o apoio de torcedores da embaixada Fla-Portugal.

"São torcedores que estão todo lugar. É a maior torcida do mundo. Agora, é muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade. Temos uma equipe que vai querer vencer todos os dias com qualidade e humildade. Temos muita qualidade. Para podermos vencer jogos, temos que trabalhar", destacou o treinador Paulo Sousa.

Apesar de não ter se apresentado ainda ao Flamengo, o treinador Paulo Sousa já iniciou o planejamento para a equipe rubro-negra nesta temporada. O primeiro pedido do técnico foi para a diretoria instalar um telão no gramado do Ninho do Urubu, para ter o auxílio de um drone a fim de corrigir os erros e ajustar os treinos táticos.