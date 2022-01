Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 06/01/2022 21:16

Rio - O treinador Paulo Sousa, do Flamengo, em entrevista ao programa "Grande Área", de Portugal, exibida nesta quinta-feira, projetou a temporada de 2022 do Rubro-negro e afirmou que será "o maior desafio da carreira" do técnico português.

"O clube tem capacidade de conquistar grandes títulos, o elenco é muito qualificado. Atletas brasileiros e estrangeiros que vão nos ajudar muito. Essa qualidade do plantel, somado ao apoio da nossa torcida nos dá total condições e vamos conquistar os títulos na temporada", destacou técnico Paulo Sousa.

Durante a entrevista, o treinador foi questionado sobre os últimos trabalhos de Jorge Jesus, pelo Flamengo, em 2019, e Abel Ferreira, no Palmeiras. Paulo Sousa destaca que dará continuidade ao trabalho no Rubro-negro e que também vai incentivar mais treinadores europeus para virem ao Brasil.

"A nível de análise será natural me compararem com o Jesus e com o Abel que foram técnicos que fizeram sucesso no futebol brasileiro. Isso mostra que os treinadores portugueses tem feito ótimos trabalhos em todo o mundo. O que eu vou buscar no Flamengo é dar continuidade a esse trabalho e motivar treinadores europeus virem para o futebol brasileiro, vou me empenhar o máximo para ter o mesmo sucesso", completou.



No fim da entrevista, Paulo Sousa rasgou elogios ao Flamengo e destacou que está muito animado com a oportunidade de trabalhar no Brasil pelo Rubro-negro. A chegada do treinador português ao Rio de Janeiro está prevista para às 06h15.

"O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, tem uma torcida muito apaixonada. É um clube que tem uma história de vitórias e conquistas. O Flamengo é muito maior que o número de títulos que tem, estou muito empolgado para iniciar o trabalho em um clube com essa grandeza. A torcida pode esperar muito trabalho e empenho da minha parte, venho ara ajudar e colocar o time no caminho dos títulos", concluiu.