Paulo Sousa - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/01/2022 09:25

Rio - O técnico Paulo Sousa desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira para dar início a seu trabalho no Flamengo. Ainda no Aeroporto do Galeão, o treinador se mostrou entusiasmado com o novo desafio e garantiu estar preparado.

"Muito contente, muito feliz. Desde Portugal já senti o carinho. Durante a viagem, após a viagem... Estou entusiasmado. Não consegui completar o livro que ganhei. Vi muitos jogos da última temporada, não só do Flamengo mas dos nossos adversários. Dentro da carreira de um técnico, estas possibilidades não acontecem muitas vezes. Fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo quando era jogador. Quanto se tem a chance de representar um clube desta grandeza, fico muito contente de estar neste projeto. Fiz uma análise do elenco. A qualidade individual não é sinônimo de vitórias, e temos que trabalhar mais do que os outros para que a qualidade sobressaia. Na segunda, os jogadores precisam já ter tudo muito bem planejado", declarou à FlaTV.

Paulo Sousa conhecerá o Ninho do Urubu nesta sexta-feira e iniciará o trabalho com os jogadores na próxima segunda. Junto com o técnico português, chegam ao clube Manuel Cordeiro (auxiliar técnico), Victor Sanchez (auxiliar técnico), Paulo Grilo (preparador de goleiros), António Gomez (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e Lluis Sala (preparador físico).