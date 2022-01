Ex-técnico do Vasco questiona Jorge Jesus: 'Melhorou o que no Flamengo?' | Flamengo | O Dia

Jorge Jesus - MAURO PIMENTEL / AFP

Jorge JesusMAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 07/01/2022 10:31

Rio - O técnico Celso Roth fez duras críticas à "onda" de treinadores estrangeiros que vem tomando conta do Brasil. Em entrevista ao "GE", o ex-técnico do Vasco chegou a questionar até mesmo o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo.

"Dirigente acha agora que treinador brasileiro não tem mais qualidade. Aí vai buscar quem ganhou o que? Jesus ganhou quantas vezes a Copa da Europa? Paulo Sousa ganhou quantas vezes? Se é para trazer gente, é para trazer gente que qualifique nosso futebol. O Flamengo melhorou o quê com o Jesus? Fora a qualidade técnica dos jogadores e do time. Não é nada contra ninguém. Temos que ter gente que qualifique", disse Roth.

"Queremos qualidade. Com exceção do Jesus e do Abel, que estava questionado antes da Libertadores e ganhou porque fez um esquema retroativo e ganhou, temos que analisar. Jesus sempre foi questionadíssimo em Portugal e teve a felicidade de chegar na hora certa e com o time bom, não tirando o mérito do Jesus. Quem faz as escolhas tem que ter cuidado", completou.

Em um ano no comando do Flamengo, Jorge Jesus conquistou os títulos do Brasileirão, da Libertadores da América, da Recopa, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca.