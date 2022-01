Paulo Sousa - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 07/01/2022 11:54 | Atualizado 07/01/2022 11:55

Rio - Na manhã desta sexta-feira, o treinador Paulo Sousa desembarcou no Brasil para se apresentar ao Flamengo. Antes de assinar por dois anos com o Rubro-Negro, o técnico estava à frente da seleção da Polônia, com quem rescindiu para assumir o time carioca. A saída não foi bem-vista pelos poloneses, que criticaram fortemente o trabalho e a postura tida pelo português.

Em entrevista à emissora RTP Internacional, Paulo rebateu as críticas e afirmou que quem já trabalhou com ele, sabe da sua honestidade:

"Não tenho essa necessidade (de responder sobre multa rescisória). Tudo na frente para fazer com que essa possibilidade fosse concretizada. E estou feliz porque ela se concretizou. E volto a dizer: nenhuma das pessoas que vivenciou meu trabalho na Polônia pode falar de honestidade, respeito e dedicação. Houve mudança de mentalidade em campo, uma equipe de muito protagonismo e com mais gols no período de classificação. E acredito e espero que todos os desejos da Polônia possam se concretizar", afirmou o novo treinador do Flamengo.

Agora, com as atenções voltadas ao Flamengo, Paulo Sousa vai conhecer o Ninho do Urubu ainda nesta sexta-feira. O primeiro trabalho já está marcado para a próxima segunda-feira, quando o elenco se reapresenta.