Publicado 07/01/2022 12:46

Endrick Divulgação Rio - Grande destaque da primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Endrick, de apenas 15 anos, é alvo do Flamengo. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Segundo Nicola, ainda não houve qualquer proposta do Flamengo por Endrick. No entanto, o Rubro-Negro já fez contrato através de um intermediário para conseguir levar o garoto para a Gávea. Inicialmente, o estafe do atleta não se mostrou animado com uma possível saída do Palmeiras.

Como só completa 16 anos em julho, Endrick ainda é considerado um jogador amador. Ele tem contrato com o Palmeiras até 2024 e valor estimado em R$ 19 milhões.