Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 07/01/2022 15:02

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, se irritou com a fala de Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo, nesta sexta-feira, quando o treinador português afirmou que o Rubro-negro "é o maior clube do mundo". Em sua rede social, o ex-jogador desabafou e disse que, na verdade, é o Corinthians.

"Ô, Paulo Sousa, quer dizer que o Flamengo é o maior clube do mundo? Nossa, é verdade. Você conhece o Corinthians, irmão? Você sabe que clube é o Corinthians? O maior clube do mundo é o Corinthians", disparou o apresentador Neto no Instagram.

Nesta sexta-feira, o treinador português desembarcou no Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Flamengo e iniciar a pré-temporada. Ainda hoje, Paulo Sousa deve conhecer o Ninho do Urubu, e na segunda-feira, iniciará o trabalho com os jogadores.