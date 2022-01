Paulo Sousa - AFP

Publicado 07/01/2022 16:17

Rio - A chegada de Paulo Sousa, novo treinador do Flamengo, ainda é questionada antes de iniciar a temporada de 2022. Para o jornalista André Rocha, do portal "UOL Esportes", a contratação do treinador português foi realizada "sem convicção" pela diretoria rubro-negra.

"O processo todo normalmente é conduzido de forma errada, o processo de contratação é sem muita convicção. O Paulo Sousa também foi contratado sem muita convicção, o Marcos Braz e o Bruno Spindel ficaram muito bem impressionados. Impressionados com o que? Eles têm o conhecimento técnico para saber qual é o perfil do treinador a ponto de ter certeza na hora da contratação? Podem ter ficado impressionados com o discurso, com a vontade dele de vir treinar o Flamengo, mas vontade até o Joel Santana vai ter, não pode ser parâmetro para contratação do treinador do Flamengo", afirmou o jornalista André Rocha no podcast 'Posse de Bola'.

Além disso, o jornalista criticou a forma que a diretoria do Flamengo se comportou para providenciar o retorno do técnico Jorge Jesus, até então treinador do Benfica. Na ocasião, a volta do "mister" era o principal pedido da torcida rubro-negra.

"Não pode ser a primeira coisa que o dirigente vai falar, ele tem que falar do perfil, se encaixa. Por sorte, até encaixa, pelo jeito encaixa. Não sei se vai dar certo, mas pelo jeito encaixa. E toda aquela pirotecnia de ficar atrás do Jorge Jesus, aquela palhaçada de ir no Estádio do Dragão, ficar lá meio que secando o Benfica, como se fosse contratar o Jorge Jesus, eu achei a estada do Flamengo na Europa lamentável, para fazer aquilo, era melhor por videoconferência", concluiu.