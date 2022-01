Marcos Braz - Divulgação

Marcos BrazDivulgação

Publicado 07/01/2022 21:00

Rio - O lateral-esquerdo Dalbert, de 28 anos, foi liberado pelo Cagliari, da Itália, para procurar um novo clube nesta temporada. O jogador pertence à Inter de Milão e tem contrato até abril de 2022. A informação é do portal "Torcedores.com".

Dalbert Foto: Reprodução

O lateral-esquerdo disputou apenas 14 partidas na última temporada e não conseguiu ter destaque pelo Cagliari. Ainda de acordo com o portal, o Rubro-negro demonstrou interesse em contar com o jogador para a nova temporada, mas aguarda o aval do técnico Paulo Sousa, para saber se deve investir na contratação.

A Inter de Milão tem interesse em emprestar o jogador novamente, com a inclusão de uma cláusula de compra no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,8 milhões na cotação atual), no contrato. Além disso, o salário seria pago integralmente pelo novo clube, que ficaria em torno de R$ 12 milhões por ano, sendo R$ 640 mil por mês.