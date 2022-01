Neto acompanha chegada de Paulo Sousa ao Flamengo e ironiza: 'Que treinador maravilhoso' | Flamengo | O Dia

Craque Neto, ex-jogador e apresentador - Foto: Reprodução/Band

Craque Neto, ex-jogador e apresentadorFoto: Reprodução/Band

Publicado 08/01/2022 12:49

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, questionou a carreira do técnico Paulo Sousa, do Flamengo, na última sexta-feira, e comparou a carreira com Jorge Jesus e outros treinadores brasileiros.

"Vocês do Flamengo ou a maioria da imprensa do Rio, tá achando que Paulo Sousa é o Telê Santana ou o Felipão? Tá achando que ele vai ganhar títulos como Jorge Jesus, Renato Gaúcho ou Cuca? Estão achando que vai ser o maior treinador de todos os tempos? O Paulo Sousa que treinava a Polônia? Nossa, que treinador maravilhoso… Todo mundo conhecia né? Nossa, eu não sabia quem era", disparou o apresentador Neto.

O técnico Paulo Sousa chegou ao Flamengo, na última sexta-feira, e foi para o Ninho do Urubu a fim de conhecer o centro de treinamento e projetar a pré-temporada. Os jogadores vão se reapresentar na segunda-feira para iniciar os treinos com o novo treinador.