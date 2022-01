Rodrigo Caio - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodrigo CaioAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/01/2022 17:17

Rio - Após o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, sofrer uma infecção nos pontos do joelho direito, na última sexta-feira, o Rubro-negro informou que o veterano passou por um novo procedimento cirúrgico, em um hospital, na Barra da Tijuca, onde está internado desde domingo (2).

O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, informou que o motivo do novo procedimento cirúrgico, foi por causa de uma punção realizada para retirada do líquido, que será levado para análise. Além disso, comunicou que a ação é simples e tem previsão de recuperação para 10 dias.

Nota oficial do Flamengo:

"O atleta Rodrigo Caio realizou uma artroscopia cirúrgica no joelho direito no dia 07 de dezembro de 2021. Já estava pré-agendado e ocorreu sem nenhuma intercorrência. Durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção em um dos pontos e foi orientado que orientasse ao Rio de Janeiro. Foi decidido pela internação do atleta para que realizasse o tratamento antibiótico de forma venosa para ter o melhor resultado. Hoje foi realizado um novo procedimento pra que a gente veja exatamente a eficácia do tratamento através da cultura desse material, e esse resultado deve sair em torno de três a cinco dias".