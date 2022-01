Ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus e Zico, ídolo rubro-negro. - Foto: Reprodução/Canal Zico 10

Ex-técnico do Flamengo Jorge Jesus e Zico, ídolo rubro-negro.Foto: Reprodução/Canal Zico 10

Publicado 08/01/2022 17:48

Rio - O ex-jogador Zico, em entrevista ao canal oficial do Alê Oliveira, no YouTube, relembrou a trajetória do treinador Jorge Jesus no Flamengo, em 2019. O ídolo do Rubro-negro apontou que a grande diferença para tudo ter dado certo no Rubro-negro, foi a experiência dos atletas na Europa.

"A grande diferença do Jorge Jesus para os outros e que o trabalho dele deu certo, é que ele fez a mudança e quase o time inteiro tinha passado pela Europa. Aquilo não assustou ninguém. Diego Alves, Rafinha, Pablo Marí, Filipe Luís, Gerson, Diego, Bruno Henrique e Gabigol, todos eles tinham acabado de chegar da Europa e estavam acostumados com aquele tipo de trabalho. São caras de peso e que pegaram os outros e disseram: ‘Vamos nessa que tem tudo para dar certo'", disse o ex-jogador Zico.

Zico aproveitou para relembrar a cobrança diária de Jorge Jesus com os jogadores do Flamengo no dia a dia do treinamento, no Ninho do Urubu. Além disso, o ex-jogador revelou que alguns atletas estavam "exaustos" com os treinos.

"Entrevistei alguns jogadores e eles: ‘Pô, eu não aguentava mais aquilo, dava vontade de xingar’, mas os resultados estavam vindo. Eles ficaram acostumados e entenderam melhor. É muito difícil (repetir o trabalho). Tem outra coisa que á questão do adversário, que já sabe onde neutralizar. Todo mundo estuda você. Precisa ter alternativas e ter plano A, B, C, D…. Ter um abecedário", concluiu.