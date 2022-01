Sete jogadores do Flamengo na Copinha voltarão ao Rio para atuar no Carioca | Flamengo | O Dia

Flamengo já está classificado para a próxima fase da Copinha - Reprodução/Flamengo

Publicado 09/01/2022 10:14

Rio - Classificado na Copinha após a vitória sobre o Floresta, o Flamengo informou que sete jogadores do elenco que está na competição irão retornar ao Rio de Janeiro. A volta dos jogadores faz parte do planejamento, e eles se juntarão aos atletas que já estão no Ninho do Urubu se preparando para o Campeonato Carioca.

Wesley, Marcos Paulo, Cleiton, Ryan Luka, Andre, Matheus França e Werton integrarão o grupo principal do Flamengo, a partir da segunda-feira, quando o elenco se reapresenta de forma oficial. O Cariocão está marcado para começar em 26 de janeiro, e por opção da diretoria, os jovens do sub-20 serão os titulares nas primeiras rodadas da competição.