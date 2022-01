Um imponente urubu enfeita a entrada do CT do Flamengo, em Vargem Grande - Gilvan de Souza

Publicado 09/01/2022 10:44

Rio - A variante da covid-19, Ômicron, têm feito surgir um novo surto de casos, e para se proteger, o Flamengo vai adotar rígidos protocolos sanitários no elenco - que se reapresenta na próxima segunda-feira. Os atletas passarão por uma bateria de testes inéditas no clube. Ao invés de uma só testagens, os jogadores serão submetidos a três, que incluem teste rápido, PCR e sorologia. A informação é do portal "Uol".

A escolha de fazer essa testagem mais forte partiu de um alinhamento entre os médicos do clube e o novo treinador, Paulo Sousa. O português solicitou uma investigação completa para ter uma análise profunda do elenco. Não só os testes de detecção, mas os jogadores também vão passar por exames que poderão descobrir possíveis sequelas da doença, como problemas cardíacos.

Como todo o elenco já testou positivo, ao menos uma vez, para a doença, o intuito é que esses dados possam ser usados como parâmetro para o estudo das consequências do vírus entre os jogadores. Vale ressaltar que o grupo rubro-negro foi todo vacinado com as duas doses.

O primeiro dia da reapresentação será praticamente voltado para esta atividade de rastreio a covid-19. Não faz parte do planejamento que os jogadores irão sequer pisar em campo neste momento. Além dos testes contra a doença, o elenco também passará por outras provas de rotina na pré-temporada.