Zagueiro de clube da Europa é oferecido e Flamengo analisa contratação

Marcos Braz - Divulgação

Publicado 09/01/2022 14:50

Rio - O zagueiro Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia, foi oferecido ao Flamengo para reforçar o elenco nesta temporada. O jogador de 24 anos foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e está sendo analisado pela diretoria rubro-negra. A informação é do portal "UOL".

Murilo está sendo observado pelo Flamengo Foto: Divulgação/Lokomotiv Moscou

Além do Flamengo, o zagueiro foi oferecido também ao Palmeiras e está sendo observado internamente. Sem espaço na equipe russa, Murilo tem contrato até junho de 2024 e não deve sofrer dificuldade por parte do Lokomotiv Moscou para promover uma transferência e abrir uma vaga de estrangeiro no elenco.

Com a camisa do Cruzeiro, Murilo disputou entre 2017 a 2019, quando então foi vendido para o Lokomotiv Moscou. Na ocasião, o valor girou em torno de 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões, na época). O jogador chegou a ser titular nas duas primeiras temporadas, mas perdeu espaço na terceira, quando disputou nove das 25 partidas.