Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo CaioMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/01/2022 15:18

Rio - Se recuperando de uma artroscopia no joelho, o zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio, usou das redes sociais para desmentir a notícia de que teria sofrido uma infecção nos pontos. Do hospital, o defensor tranquilizou a torcida Rubro-Negra, ao rechaçar a ideia de que sua carreira estaria em risco.

O camisa 3 vem sofrendo com seguidas lesões desde 2020, e realizou o procedimento no joelho em uma tentativa de "frear" os problemas físicos que vem aparecendo.

Veja declaração do jogador:

“Fala pessoal! Passando aqui para agradecer as mensagens de apoio e de carinho, gratidão mesmo pela torcida de vocês nessa minha recuperação. Também queria dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado aqui por todo o departamento médico do Flamengo, do hospital, e tenho certeza de que estarei de volta em breve a fazer o que tanto amo.

Queria deixar mensagem para vocês não acreditarem no que as pessoas estão falando. Infelizmente temos pessoas que gostam de propagar o mal, então não acreditem. Saibam que estou muito bem, com muita força e com muita fé, tudo vai dar certo e logo menos estarei em campo fazendo o que amo, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês.”