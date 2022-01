Flamengo teria feito contato para tentar contratação de medalhão rebaixado com o Grêmio | Flamengo | O Dia

Marcos Braz - Divulgação

Publicado 10/01/2022 10:01

Douglas Costa Lucas Uebel/Gremio FBPA Rio - Apesar de não ter anunciado nenhuma contratação para 2022, o Flamengo segue atento ao mercado em busca de reforços. De acordo com o jornalista Vágner Martins, um dos que entraram na mira do Rubro-Negro foi Douglas Costa, do Grêmio, e o clube carioca já teria inclusive iniciado as conversas.

O contato com Douglas foi feito através do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que ligou para o jogador. Durante a consulta informal, o meia-atacante afirmou que, se ficar no Brasil, será para vestir a camisa do Grêmio.

Douglas Costa também é alvo do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador deve ter uma conversa com a diretoria do Grêmio nos próximos dias para definir seu futuro.