Técnico Paulo Sousa - conhece o CT Ninho do Urubu - 07-01-2022 - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 10/01/2022 10:30 | Atualizado 10/01/2022 10:41

Todas as pessoas que não são do clube e entraram no CT para realizar exames nos atletas foram devidamente testadas, com resultado negativo. #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 10, 2022

Rio - O técnico Paulo Sousa ganhou um desfalque para seus primeiros dias de trabalho com o elenco do Flamengo. De acordo com o clube, um dos jogadores testou positivo para Covid-19 durante a reapresentação da equipe principal, na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Ele foi dispensado e iniciou a quarentena. De acordo com o portal "GE", trata-se do lateral Matheuzinho.