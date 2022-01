Paulo Sousa - AFP

Paulo SousaAFP

Publicado 10/01/2022 15:42

Rio - O técnico Paulo Sousa fez uma exigência inusitada aos jogadores do Flamengo em seu primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu, que acontece nesta segunda-feira. De acordo com o portal "Goal", o treinador ordenou que os atletas almocem todos os dias juntos no CT.

Sousa abriu mão dos treinos em período integral. A única exceção será nesta segunda-feira, já que os jogadores passarão o dia no Ninho para realizar exames e testes físicos. Ainda não está decidido se a nova programação será apenas durante a pré-temporada ou durante todo ano.

Nesta segunda-feira, durante os exames de Covid, o lateral Matheuzinho testou positivo para a doença. Ele não poderá participar dos primeiros dias de trabalho do português no Flamengo.