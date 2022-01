Gabigol já atuou com a camisa 24 do Flamengo em ação contra homofobia - Divulgação

Publicado 10/01/2022 11:33 | Atualizado 10/01/2022 11:37

Rio - O Flamengo virou alvo de uma denúncia por homofobia pelo fato de não ter nenhum jogador utilizando a camisa com o número 24 durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. A ação foi movida pelo “Grupo Arco-Íris”, que já havia recorrido à Justiça contra a CBF pelo mesmo motivo durante a Copa América de 2021.

“Nem toda a homofobia é explícita. Muitas vezes, está implícita e disfarçada. A imagem que fica marcada não é a de um eventual dirigente ou atleta com uma suposta prática homofóbica, mas uma eventual suposta prática de discriminação homofóbica institucional”, disse Cláudio Nascimento, presidente do grupo, ao jornalista Ancelmo Gois.

No fim do ano passado, o Flamengo já havia sido alvo de uma denúncia do grupo no Tribunal de Justiça do Rio pelo mesmo motivo.