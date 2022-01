Marcos Braz se deu bem nas eleições e garantiu uma vaga na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. O vice do Flamengo, que se candidatou pelo PL, recebeu 40.938 eleitores e foi um dos mais votados. - Gilvan de Souza

Marcos Braz se deu bem nas eleições e garantiu uma vaga na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. O vice do Flamengo, que se candidatou pelo PL, recebeu 40.938 eleitores e foi um dos mais votados.Gilvan de Souza

Publicado 10/01/2022 16:32 | Atualizado 10/01/2022 16:33

Matheuzinho já se tornou realidade no elenco rubro-negro Marcelo Cortes / Flamengo Um dos jovens valores do Flamengo nos últimos anos, o lateral-direito Matheuzinho está na mira de um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol.

De acordo com o Jornal Marca, da Espanha, o defensor está na mira do Atlético de Madrid. Segundo a reportagem, Matheuzinho apareceu como um dos candidatos do técnico Diego Simeone para assumir a posição no time espanhol.

Elogiado pela imprensa espanhola, o jogador recebeu, em suas características, comentários positivos atacando e defendendo, chamando a atenção pela sua imposição na jogada aérea.

Aos 21 anos, o lateral, que dividiu opiniões na torcida rubro-negra sobre uma possível titularidade, atuou em 58 jogos na última temporada, anotando dois gols e sete assistências.