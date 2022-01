Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/01/2022 15:09

Rio - O zagueiro Pablo Marí, de 28 anos, do Arsenal, da Inglaterra, não deve retornar ao Flamengo para a nova temporada de 2022, de acordo com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O jogador espanhol foi especulado recentemente como provável reforço para o treinador Paulo Sousa.

Pablo Marí AFP

"Ele não é considerado [uma opção de reforço] porque não externa nenhuma vontade dele em voltar ao Brasil. A decisão de vir jogar no Flamengo, de um jogador europeu, é uma decisão de vida. Pablo Marí tem uma esposa espanhola e hoje está na Inglaterra. Ele é um jogador sensacional, educado, sempre disposto, gostaria muito, mas entendemos que ele não gostaria de retornar agora", afirmou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, do Flamengo.

Em 2019, o zagueiro Pablo Marí chegou ao Flamengo após pedido do ex-técnico Jorge Jesus, por um defensor canhoto. Na ocasião, o jogador garantiu a titularidade e fez uma dupla de sucesso com Rodrigo Caio, na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro e Libertadores. O atleta foi o terceiro espanhol a vestir as cores do uniforme rubro-negro carioca.