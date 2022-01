Paulo Sousa foi apresentado oficialmente ao Flamengo nesta segunda-feira (10) - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Paulo Sousa foi apresentado oficialmente ao Flamengo nesta segunda-feira (10)Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 10/01/2022 18:17

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira, do podcast "Posse de Bola", do portal "UOL Esportes", apontou a consideração favorável que o técnico Paulo Sousa, apresentado oficialmente ao Flamengo, nesta segunda-feira, terá ao longo desta temporada de 2022.

"Ele só deve colocar o time titular em campo no mês que vem, então ele deve ter alguma semanas de trabalho, ele vai ter inclusive uma condição que só o Abel Braga teve nesse período do Landim presidente, que está no seu segundo mandato agora, porque os outros técnicos entraram durante, o Jesus teve 20 dias, mas não foi pré-temporada, foi no meio do ano", diz jornalista Mauro Cezar no podcast 'Posse de Bola'.

"O Dome chegou também no meio da pandemia, o Ceni chegou em um dia e estreou no dia seguinte na Copa do Brasil contra o São Paulo, pré-temporada zero e depois emendou uma temporada na outra, teve 12, 13 dias para trabalhar com os atletas entre uma temporada e a outra já em 2021, e o Renato também entrou no meio do campeonato, então nenhum deles teve o período que o Paulo Sousa terá para trabalhar", completou.

O jornalista aproveitou também para comentar como o treinador português utiliza as redes sociais para se aproximar dos torcedores rubro-negros. Mauro Cezar destacou o carisma do técnico e como ele soube se aproveitar disso para conquistar a torcida do Flamengo e afastar a desconfiança sobre o próximo trabalho aos poucos.

"Ficou muito claro nesse período que o homem sabe usar rede social, sabe usar os meios atuais para se comunicar, ele mudou completamente a visão que grande parte da torcida do Flamengo, vamos usar a rede social como referência que é onde você consegue ver. No dia do anúncio, que foi no último domingo do ano, tinha hashtag #ForaPauloSousa. Nem sabiam quem era o cara", destacou.

"O cara é malandro, vai lá e manda recado, põe foto cozinhando lá com roupa de chef no Réveillon, ele com os cachorrinhos, aí a galera que gosta de cachorro já se amarrou, aí dá entrevista todo simpático, fala que o Flamengo é o maior clube do mundo, aí algumas pessoas levam isso a sério ao pé da letra e é claro que ele está falando isso para fazer uma média com a torcida. É um abre-alas, o torcedor gosta disso, e ele fez isso", concluiu.