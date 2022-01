Maurício Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/01/2022 19:11

Rio - Chegou ao fim a passagem de Maurício Souza pelo Flamengo. Nesta segunda-feira, dia da apresentação de Paulo Sousa como novo treinador da equipe rubro-negra, o auxiliar se despediu do clube, postou uma mensagem de gratidão pela oportunidade e avisou que é momento de "virar a chave".



- Hoje me despeço do Clube de Regatas do Flamengo. Muito grato por todas as oportunidades que me foram dadas. Entreguei muito comprometimento, suor, trabalho e muitas conquistas. Taça São Paulo, Brasileiro e Supercopa irei guardar comigo para sempre com muito carinho entre outras conquistas. Agradeço também a todos os atletas que trabalharam muito em conjunto e sempre me respeitaram. Gratidão acima de tudo, Deus no controle. Agora é virar a chave e me concentrar no futuro. Vai dar certo. Obrigado, Nação, pelo carinho de sempre!!!! - escreveu Mauricinho.



Na última semana de 2021, Wagner Miranda, preparador de goleiros, foi outro profissional da comissão técnica fixa a ser desligado, por conta da chegada de Paulo Sousa e os seus profissionais de confiança (veja mais aqui).



Maurício Souza foi comunicado de sua saída na manhã de hoje, no Ninho do Urubu. Na última semana, por estar realizando curso de técnicos na CBF, não esteve à frente dos treinos com o grupo de jovens que iniciará o Carioca.



Aos 47 anos, Maurício Souza iniciou a sua trajetória no Flamengo nas divisões de base, após passagem pelo Botafogo. Veja abaixo o seu currículo e conquistas antes de se tornar auxiliar dos profissionais do Rubro-Negro:



CURRÍCULO E CONQUISTAS



Clubes:

Botafogo (2006 a 2016 - incluindo o período no futsal) e Flamengo (desde 2017)



Títulos:

Pelo futsal:



Botafogo

- Campeão Carioca Sub-17 2011

- Campeão Carioca categoria principal 2011

- Campeão Carioca Sub-17 2012

- Campeão Carioca Sub-20 2012

- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2012

- Vice-campeão Carioca categoria principal 2013

- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2013

- Campeão Carioca Sub-20 2013



Pelo futebol de campo:



Botafogo

- Campeão da Copa da Juventude Sub-13 (2010)

- Vice-campeão do Campeonato Metropolitano (RJ) Sub-13 (2011)

- Campeão da Copa Revela Talentos Sub-17 (2011)

- Vice-campeão do Mundialito Sub-15 (2012)

- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2014)

- Campeão Carioca Sub-20 (2014)

- Vice-campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2015)

- Vice-campeão da Taça Rio Sub-20 (2015)

- Vice-campeão Carioca Sub-20 (2015)

- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2015)



Flamengo (na base):

- Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr (2018)

- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2018)

- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2018)

- Vice-campeão Brasileiro Sub-20 (2018)

- Campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2019)

- Campeão Carioca Sub-20 (2019)

- Campeão da Taça Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2019)

- Campeão Brasileiro Sub-20 (2019)

- Campeão da Copa do Brasil Sub-20 (2019)